Арестованная в США россиянка Бутина признала вину

Арестованная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, сообщает ТАСС,

Бутина, стоя в присутствии своего адвоката Роберта Дрисколла перед судьей, под присягой дала согласие вступить в сделку со следствием и тем самым отказалась от судебного процесса, в рамках которого ее судьба должна была бы решаться 12 членами жюри присяжных. «Да, ваша честь», — утвердила она свое решение. Она подтвердила, что условия содержания в одиночной камере не повлияли на ее решение заключить сделку со следствием.

После этого судья Таня Чаткэн задала россиянке вопрос, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. «Да», — ответила подсудимая. Бутина во время судебного заседания держалась спокойно, не проявляла эмоций и уверенно отвечала на поставленные вопросы.

Как сообщает CNN, россиянка заявила, что действовала «под руководством» российского чиновника, которого идентифицировали как Александра Торшина.

«Бутина стремилась наладить неофициальные связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США», — заявил в суде прокурор.

Судья также предварительно довела до сведения Бутиной, что в случае заключения досудебного соглашения она лишается права подать апелляцию на вынесенный ей приговор за несколькими исключениями. Россиянка также утвердительно ответила на вопрос Чаткэн о том, понимает ли она, что в результате заключения досудебного соглашения она может быть депортирована и потеряет возможность подавать на американское гражданство.

Суд принял признание Бутиной вины по одному из пунктов обвинения в рамках досудебного соглашения.

«Я принимаю признание вины, и госпожа Бутина теперь признана виновной в этом правонарушении», — заявила судья Таня Чаткэн. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля.

Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы и, скорее всего, депортация. Однако, не исключено, что она отделается только штрафом в 250 тысяч долларов.