Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции

Украина на Торгово-инвестиционном совете Украина-США обсудит вопросы тарифных и нетарифных барьеров в торговле, а также сотрудничества в отрасли цифровых услуг, сообщил торговый представитель Украины — заместитель министра экономики Тарас Качка.
«Заседание будет целый день, мы будем разные вопросы обсуждать, в том числе вопросы возможных дополнительных уступок по тарифам, где они действуют, особенно в части недавно внедренных мер по металлургии, по секции 232. Обсудим индивидуальные меры, антидемпинговые и другие», — сказал Качка в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
США 23 марта 2018 года ввели 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением из Украины. Впоследствии шесть стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика — добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины. Украина также вела соответствующие переговоры с Белым домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.
«Кроме того, у нас большой блок вопросов по нетарифным барьерам, где нам нужна сертификация или признание документов, подтверждающих возможность доступа на рынок. Это касается пищевой и промышленной продукции. И там, и там обе стороны ставят все больше вопросов», — пояснил торгпред Украины.
Путь к решению многих из этих вопросов лежит через заключение двусторонних протоколов о признании сертификации или полномасштабного соглашения, пояснил Тарас Качка.
«Еще один вопрос, который будем обсуждать — сотрудничество в сфере цифровых услуг. США достаточно активные в правовом регулировании этих вещей... Для нас это интересно — у нас много связей с США», — отметил Качка.
По его словам, в контексте сотрудничества в плоскости цифровых услуг речь идет не о традиционной торговле, а о IТ-сфере, стартапах, электронной торговле.
«Это приоритет на будущее», — уточнил он.
Качка также подчеркнул, что стороны планируют обсудить дальнейшие планы сотрудничества в этих направлениях: «Мы не ожидаем, что 1 ноября договоримся о каком-то соглашении. Мы ожидаем договоренностей о том, какие шаги мы будем предпринимать».
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