В Кабмине хотят отменить часть медицинских справок

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в Facebook.
«В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований», — написал он.
По мнению Дубилета, такие справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. Хотя с другой стороны, возможно, они оказывают положительное влияние на здоровье украинцев.
Сейчас министр решил исследовать этот вопрос и просит пользователей соцсети написать свое мнение в комментариях.
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