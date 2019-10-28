Аваков приехал в Мариуполь поддержать «Азов»

Министр внутренних дел Арсен Аваков, на фоне критики полка «Азов» в США и конфликта с Офисом президента, приехал в Мариуполь в мобильный центр «Азова».
«В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ „Азов“, где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — написал он в Твиттер.
«Глава МВД также посетил базу учебного полигона „Азов“, где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию», — сообщила в свою очередь пресс-служба МВД.
Напомним, ранее в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему «некоторые экстремистские формирования», в том числе отряд «Азов», не включены в список международных террористических организаций (FTO).
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