Арсен Аваков публично заступился за «Азов»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения «Азов», подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По словам министра, подразделение специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины, а личный состав подразделения «примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины».

«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения „Азов“ воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение „Азов“ и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире», — сказано в сообщении на странице МВД Украины в Фейсбук в пятницу утром.

«Именно боевая эффективность спецподразделения „Азов“ в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», — подчеркнул министр.

Аваков выразил надежду, что «честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам».

Напомним, ранее Конгресс США потребовал признать полк «Азов» террористической организацией. Об этом говорится в письме нью-йоркского конгрессмена Макса Роуза, который инициировал обращение и опубликовал содержание письма на своей странице в Twitter.

Также известно, что заявление подписали еще 39 членов Конгресса из Демократической партии США. Конгрессмены требуют включить «Азов» в список иностранных террористических организаций, в которые входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас и не только. «Азов» связывают с терактом в городе Крайстчерч Новой Зеландии, который произошел в марте этого года.