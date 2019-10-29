Богдан уверяет, что не занимается вопросами ПриватБанка

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком.

«Я — да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по «Привату», — сказал он в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

На вопрос как давно он общался со своим бывшим клиентом, бизнесменом Игорем Коломойским, Богдан ответил, что с ним «иногда общается».

При этом глава Офиса президента отметил, что у него с Коломойским «разные взгляды на события, которые происходят в парламенте, например». «Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский», — подчеркнул Богдан.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Стороны ведут множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.