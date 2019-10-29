Зеленский провел кадровые перестановки в НКРЭКУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Евгения Магльованного и Александра Формагея, а также временно назначил четверых членов Комиссии.
«Освободить Магльованного Евгения Викторовича от должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — закреплено указом № 778/2019, обнародованном на сайте президента во вторник.
Другим указом — № 779/2019 — Зеленский уволил с должности члена НКРЭКУ Формагея.
При этом указами №№ 780/2019, 781/2019, 782/2019 и 783/2019 президент назначил членами НКРЭКУ Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду «до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца».
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