Минэкономики ожидает поступление $5-6 млрд инвестиций в 2020 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает возможным приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году на уровне $5-6 млрд, сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.
«Мы уже видим возможность притока ПИИ в $5-6 млрд, если будут реализованы те проекты, о которых ныне идут переговоры», — сказал Николайчук в ходе 18-го Форума финансовых директоров в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Николайчук также отметил, что считает реальным реализацию оптимистического прогноза развития экономики, который предусматривает рост ВВП в 2020 году на 4,8% по сравнению с 3,7% по консервативному сценарию.
В то же время руководитель направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP Paribas Group Сергей Ягнич отметил, что его оценка ППИ в следующем году — привлечение $3-4 млрд.
Как сообщалось, Кабинет министров в программе деятельности правительства установил цель привлечь за пять лет $50 млрд ПИИ, чтобы за этот период добиться прироста реального ВВП на 40%.
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