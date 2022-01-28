Зеленский призвал страны НАТО инвестировать в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австралию и другие страны осуществлять инвестиции в украинскую экономику, чтобы продемонстрировать ее поддержку и отношение к стране.

«Инвестируйте сейчас в государство, покажите, что вы верите в Украину», — сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу, отвечая на вопрос, что могут сделать НАТО-вские партнеры, включительно с Австралией, чтобы еще больше помочь Украине в настоящее время.

Он назвал самыми важными сигналами, когда в Украину идут инвестиции из тех или иных стран.

«Вопрос не в размере, но если бизнес той или иной страны хочет защитить нашу страну и верит в стабильность нашей страны, и поставляет действительно плечо, а не подставляет ногу, как говорится, хочет быть дружественным мощным партнером, тогда этот бизнес приходит. Даже если сегодня он не будет зарабатывать 10-15-25-100% прибыли — прибыль в будущем. Это отношение к Украине», — подчеркнул президент.

«И потому, если мы говорим об Австралии или других партнерах, welcome!», — добавил Зеленский.