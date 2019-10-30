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Сотрудник Белого дома сообщил о пропусках в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

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Сотрудник Белого дома сообщил о пропусках в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Ключевые слова и высказывания в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским были пропущены. Как сообщила на своем сайте газета The New York Times, такие показания дал во вторник трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман.

По оценке газеты, Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недоговоренные лидерами двух стран фразы.

Например, насколько помнит Виндман, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в которой Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шохина с поста генерального прокурора Украины.

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Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть исправлений были сохранены, а часть не были учтены.

Газета напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, сделанным на слух, и по программному обеспечению, предназначенному для распознавания голоса индивида. Эта программа чаще всего не фиксирует собственные имена и технические термины.

Дональд Трамп, импичмент, Владимир Зеленский
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