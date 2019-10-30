Сотрудник Белого дома сообщил о пропусках в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Ключевые слова и высказывания в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским были пропущены. Как сообщила на своем сайте газета The New York Times, такие показания дал во вторник трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман.
По оценке газеты, Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недоговоренные лидерами двух стран фразы.
Например, насколько помнит Виндман, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в которой Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шохина с поста генерального прокурора Украины.
Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть исправлений были сохранены, а часть не были учтены.
Газета напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, сделанным на слух, и по программному обеспечению, предназначенному для распознавания голоса индивида. Эта программа чаще всего не фиксирует собственные имена и технические термины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016