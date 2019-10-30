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Аграрное рейдерство на Черниговщине: бывший подчиненный Насирова «отжимает» землю у фермеров

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Бывший начальник главного управления внутренней безопасности ДФС Украины Юрий Шеремет может быть причастен к захвату земли ООО «Агро-День» в Городнянском районе Черниговской области. Об этом говорится в сюжете программы «Актуально», который вышел на 5-м канале.

Как выяснили журналисты, Юрий Шеремет является владельцем ЧП «Городнянские аграрные инвестиции». Эта компания с 2008 года арендовала у Городнянской райгосадминистрации невостребованные земли на территории Кузничевского сельского совета. В декабре прошлого года этот массив распаевали. Свою землю получили 18 людей, которые ждали этого почти 20 лет. Люди решили отдать свои паи в аренду фермерскому хозяйству «Агро-День», директор которого Руслан Правосудько помогал селянам в получении земли.

После того, как из массива, площадью 99 га, выделили в частную собственность людям 56 га, фирма «Городнянские аграрные инвестиции» должна была покинуть большую часть земли и продолжить обработку остальных — 43 га. Тем более компанию несколько раз об этом предупреждали. Однако, бывшие арендаторы самовольно заняли подготовленные земельные участки и засеяли их кукурузой.

«Люди 18 лет не могли оформить свое право собственности. По разным причинам. Среди которых и финансовые. Сейчас наше предприятие помогло им это сделать. И что случилось? Оформив это право собственности, оплачивая аренду этим гражданам, оно не может пользоваться землей. Предприятие, которое арендовало в Городнянской госадминистрации эти земельные участки как невостребованные паи еще с 2008 года, самовольно их обрабатывает. То есть вопреки устным предупреждениям, которые им делались уже с февраля, вопреки письменным предупреждениям в мае, предприятие „Городнянские аграрные инвестиции“ заехали и засеяли поля кукурузой», — рассказал представитель ООО «Агро-день», адвокат Рустам Саади.

Правоохранители еще в мае открыли уголовное производство по факту самозахвата земли, но до сих пор не выяснили, нарушили ли «Городнянские аграрные инвестиции» закон. Юристы ООО «Агро-День» еще 6 июля 2019-го года обратились в Хозяйственный суд Черниговской области с иском против ЧП «Городнянские аграрные инвестиции». В настоящее время судебное разбирательство продолжается. В компании подозревают: судья Марина Ноувен сознательно затягивает процесс, чтобы дать возможность «Аграрным инвестициям» собрать урожай.

Странная реакция на все, что происходит в районе и со стороны правоохранительных органов и прокуратуры. Там вообще выбрали сторону аграрных рейдеров, указывает Рустам Саади. На днях техника «Агро-Дня» зашла на свою же арендованную землю чтобы собрать урожай. Закончилось это арестом автотранспорта и комбайна, и завладением «Аграрными инвестициями» почти 28 тонн смолоченного зерна кукурузы, что было сделано руками Городнянской полиции.

Рустам Саади напоминает: согласно ст. 25 Закона Украины «Об аренде земли», арендатор земельного участка имеет право самостоятельно хозяйствовать на земле с соблюдением условий договора аренды земли и получать продукцию и доходы.

Также, согласно ст. 189 Гражданского кодекса Украины, продукцией, плодами и доходами является все то, что производится, добывается, получается из вещи или приносится вещью. Продукция, плоды и доходы принадлежат собственнику вещи, если иное не установлено договором или законом.

Согласно договоров аренды земли, заключенных между ООО «Агро-День» и владельцами земельных участков, все плоды и доходы от земельных участков, принадлежат ООО «Агро-День».

То есть, урегулированная законодательством ситуация в части определения принадлежности урожая (независимо от того, кто его посеял и каким образом — преступно или допуская ошибку) почему-то решается именно Городнянской полицией и прокуратурой, и почему-то не на основе предписаний закона, а исключительно с учетом пожеланий и интересов ЧП «Городнянские аграрные инвестиции».

Причина таких действий и бездействия суда и правоохранительных органов банальная, как для Украины, указывает Рустам Саади. Владельцем ЧП «Городнянские аграрные инвестиции» является Юрий Шеремет, бывший работник прокуратуры Черниговской области, Генеральной прокуратуры и Государственной фискальной службы.

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«У нашего предприятия нет другой земли кроме этих 56 га. То есть это 100% угодий предприятия, и они все захваченные ЧП „Городнянские аграрные инвестиции“, которое принадлежит бывшему чиновнику, бывшему прокурору Черкасской области, бывшему черниговскому прокурору, Юрию Шеремету, который работал заместителем Романа Насирова. То есть, имея связи, влияние на местную прокуратуру, он добился того, что правоохранительные органы Городнянского района в лице прокуратуры, нацполиции начали препятствовать сбору урожая», — отмечает представитель ООО «Агро-День».

В том же Городнянском районе от «Аграрных инвестиций» и Юрия Шеремета пострадали еще несколько фермерских хозяйств, указывает Рустам Саади. Юрист уже готовит жалобу на действия местных правоохранителей в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

коррупция, рейдерство, ГФС, Черниговская область, село, Юрий Шеремет, земля, Шеремет
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