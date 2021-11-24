Саудовская Аравия помогла турецкой лире укрепиться на 7%

Турецкая лира укрепилась в среду на 7% после сообщений о намерениях Турции и ОАЭ подписать несколько крупных финансовых соглашений, об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция и ОАЭ в среду подпишут инвестиционный план и соглашение о сотрудничестве между биржами. Ожидается также создание фонда для инвестирования стартапов в Турции.
Вслед за данным сообщением турецкая лира по отношению к доллару укрепилась с 12,7 до 11,66.
После этого курс доллара отыграл незначительную часть потерь и на данный момент составляет 12,13 лир.
С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.
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