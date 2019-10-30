Нардеп Яременко извинился перед семьей и Зеленским за переписку с проституткой в Раде

Нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, попавший в скандал вокруг его переписки в Верховной Раде об оплаченых встречах с женщинами, попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Отметим, что ранее Яременко писал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
«После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда «журналисты» подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную «переписку», — написал тогда Яременко.
Сейчас он удалил этот пост и написал извинение:
«Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».
Напомним, что это не первый раз смартфоны депутатов попадают в объектив камер фотографов в Верховной Раде.
В октябре СМИ сфотографировали телефонную переписку «слуги народа» Вячеслава Медяника. Нардеп обещал абоненту, который подписан как «Саша Яровой» поговорить относительно «сахара» и «океана» с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.
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