Нардеп Яременко извинился перед семьей и Зеленским за переписку с проституткой в Раде

Нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, попавший в скандал вокруг его переписки в Верховной Раде об оплаченых встречах с женщинами, попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее Яременко писал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.

«После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда «журналисты» подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную «переписку», — написал тогда Яременко.

Сейчас он удалил этот пост и написал извинение:

«Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».

Напомним, что это не первый раз смартфоны депутатов попадают в объектив камер фотографов в Верховной Раде.

В октябре СМИ сфотографировали телефонную переписку «слуги народа» Вячеслава Медяника. Нардеп обещал абоненту, который подписан как «Саша Яровой» поговорить относительно «сахара» и «океана» с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.