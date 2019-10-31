В Молдове арестовали все активы беглого олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, сбежавшего из страны в июне.

Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры, сообщает Укринформ.

«Влад Плахотнюк обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.

Несколько дней назад Плахотнюка объявили в межгосударственный и международный розыск.

Как сообщалось, бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк тайно покинул территорию Молдовы 14 июня этого года во время передачи власти от Демпартии к новосозданной коалиции. По неподтвержденным данным, Плахотнюк находится на территории США.