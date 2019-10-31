Дубневичу вручили подозрение и будут просить залог 93 млн

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вручил подозрение народному депутату Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Об этом сообщил информированный источник «Украинской правды».

По словам собеседника издания, правоохранители будут ходатайствовать об аресте нардепа с альтернативой внесения залога в сумме 93 миллионных гривен.