Генсек НАТО Столтенберг выступил в Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с обращением к парламенту на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Это уже второе выступление Столтенберга в сессионном зале ВР. Впервые он выступил в украинском парламенте в июле 2017 года.

Как сообщается, Столтенберг призвал Украину к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

«У этого новоизбранного парламента имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему. Все вы сделали мощный рывок вперед. Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны, а также реформирования СБУ», — отметил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что советники НАТО помогут Украине работать над внедрением евроатлантических принципов, чтобы усилить верховенство права, обеспечить права меньшинств, реализовать борьбу с коррупцией и достичь открытости и прозрачности всех спектров жизни государства.

«Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО нелегка. Для тех, кто хочет этого, необходимы преданность и значительные реформы», — подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, что по приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыл с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе. В четверг Генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.