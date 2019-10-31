«Укравтодор» подписал с китайцами меморандум о строительстве Окружной дороги вокруг Киева

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп».
Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, во время подписания документа министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что указанный меморандум является важным этапом сотрудничества для начала строительства окружной дороги.
«Наша цель — за пять лет обеспечить 40%-й рост экономики страны и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики. Мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяет наши большие инвестиционные планы, и особенно, в таких важных проектах, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами», — цитирует пресс-служба главу ведомства.
При этом Криклий выразил ожидания, что обе стороны смогут быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, lM-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.
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