Сразу несколько автодорог попали в перечень приоритетных инвестпроектов до 2023 года

Строительство за средства инвестора Кольцевой киевской автодороги, которая соединит автодороги М-05 и М-06, вошло в перечень утвержденных Кабинетом министров на заседании в среду 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года.

Согласно сопутствующим документам к распоряжению, правительство также определило приоритетными:

— ремонт и повышение безопасности дорожного движения автодорог М-03 Борисполь — Полтава, М-06 Киев — Житомир — Ривне;

— расширение дороги, ремонт и повышение безопасности дорожного движения автодороги М-04 Днепр — Кривой Рог — Николаев;

— реконструкцию и расширение, частичный капремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодорог М-07 и М-19 Ягодин (польская граница) — Ковель — Луцк;

— ремонт автодорог М-29, М-04 и М-18 Харьков — Днепр — Запорожье;

— ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодороги М-14 Одесса — Николаев — Херсон;

— укладку верхнего асфальтобетонного шара на цементобетонном сегменте в Полтавской области для улучшения безопасности движения автодороги Н-31 Днепр — Решетиловка;

— ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодорог Н-01 и Н-14 Киев — Николаев, а также автодороги Н-10 Стрый — Черновцы;

— улучшение состояния автодороги Н-22 Устилуг — Луцк — Ривне;

— ремонт и меры по повышению безопасности дорожного движения автодороги М-06 Ривне — Броды.

Кроме того, правительство определило приоритетным до 2023 года строительство мостового перехода через р. Южный Буг в г.Николаеве с финансированием за счет средств государственного и местного бюджетов, а также средств инвестора.