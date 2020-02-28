Киев берет на свой баланс участки Окружной дороги

Столица принимает на баланс города участки Окружной дороги, которые до этого времени обслуживались подразделениями Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть просп. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного до Столичного шоссе», — сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Он отметил, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены масштабные капитальные ремонты.

Это, в частности: ул. Заболотного, Одесская площадь, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с просп. Победы, просп. Палладина.

Работы были выполнены в комплексе: построены велодорожки, уложен полимерасфальтобетон, обустроено современное освещение, нанесена разметка и т.п.

«Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями КК «Киевавтодор», — добавил заместитель председателя КГГА.