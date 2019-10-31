На Николаевской таможне проходят обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводят на территории Николаевской таможни следственные действия, что связано с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.
«Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и которые связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений», — сообщила пресс-служба Николаевской таможни ГФС на своей странице в Facebook в четверг.
Отмечается, что начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль предоставил в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях прошлого руководства таможни.
«В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн», — подчеркнул Криль.
По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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