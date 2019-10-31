Польская православная церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.

Об этом, как сообащет УП, идет речь в заявлении Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, состоявшийся 29 октября.

ПАПЦ повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

«Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года. Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников — раскольников. Отступнки от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия», — отмечается там.

Напомним, что Собор иерархов Элладской церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины. После этого Чрезвычайный Синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.