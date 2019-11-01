Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков. Об этом он написал в Twittter.
«Я полюбил Белый дом и, надеюсь, проведу в нем еще пять лет, ... несмотря на это, постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. ... Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — написал Трамп. Президент отметил, что ему тяжело далось это решение.
Ранее The New York Times со ссылкой на документы сообщила, что Трамп и его семья сменили постоянное место жительства. До этого официальным местом жительства значилась башня Трампа на Манхэттэне, куда он переехал в 1983 году.
В документах также были указаны и другие места проживания, а именно адрес Белого дома (1600 Пенсильвания-авеню) и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он, по информации издания, проводит несколько недель каждое лето.
В Белом доме NYT отказались прокомментировать юридический переезд Трампа, но источник, близкий к президенту, сообщил, что это связано с налогами. При этом, по данным NYT, переехав во Флориду, Трамп мог избежать максимального налогообложения, которое в штате Нью-Йорк составляет почти 9%, а в городе Нью-Йорке — почти 4%. Также газета пишет о высоком налоге на наследство в Нью-Йорке (ставка 16% для недвижимости дороже $10,1 млн).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016