Войти
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
решение
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Зеленский хочет присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО
официально
Зеленский хочет присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

825
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков. Об этом он написал в Twittter.

«Я полюбил Белый дом и, надеюсь, проведу в нем еще пять лет, ... несмотря на это, постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. ... Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — написал Трамп. Президент отметил, что ему тяжело далось это решение.

Ранее The New York Times со ссылкой на документы сообщила, что Трамп и его семья сменили постоянное место жительства. До этого официальным местом жительства значилась башня Трампа на Манхэттэне, куда он переехал в 1983 году.

В документах также были указаны и другие места проживания, а именно адрес Белого дома (1600 Пенсильвания-авеню) и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он, по информации издания, проводит несколько недель каждое лето.

Читайте также: Палата представителей проголосовала за открытую фазу импичмента Трампа

В Белом доме NYT отказались прокомментировать юридический переезд Трампа, но источник, близкий к президенту, сообщил, что это связано с налогами. При этом, по данным NYT, переехав во Флориду, Трамп мог избежать максимального налогообложения, которое в штате Нью-Йорк составляет почти 9%, а в городе Нью-Йорке — почти 4%. Также газета пишет о высоком налоге на наследство в Нью-Йорке (ставка 16% для недвижимости дороже $10,1 млн).

Дональд Трамп, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 ноября 2019
Четверг, 31 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016