Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков. Об этом он написал в Twittter.

«Я полюбил Белый дом и, надеюсь, проведу в нем еще пять лет, ... несмотря на это, постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. ... Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — написал Трамп. Президент отметил, что ему тяжело далось это решение.

Ранее The New York Times со ссылкой на документы сообщила, что Трамп и его семья сменили постоянное место жительства. До этого официальным местом жительства значилась башня Трампа на Манхэттэне, куда он переехал в 1983 году.

В документах также были указаны и другие места проживания, а именно адрес Белого дома (1600 Пенсильвания-авеню) и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он, по информации издания, проводит несколько недель каждое лето.

В Белом доме NYT отказались прокомментировать юридический переезд Трампа, но источник, близкий к президенту, сообщил, что это связано с налогами. При этом, по данным NYT, переехав во Флориду, Трамп мог избежать максимального налогообложения, которое в штате Нью-Йорк составляет почти 9%, а в городе Нью-Йорке — почти 4%. Также газета пишет о высоком налоге на наследство в Нью-Йорке (ставка 16% для недвижимости дороже $10,1 млн).