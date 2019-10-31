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Палата представителей проголосовала за открытую фазу импичмента Трампа

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Палата представителей проголосовала за открытую фазу импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, «против» высказались 196 человек.

«Резолюция принята», — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

За принятие резолюции проголосовали все члены Демократической партии за исключением двух. Все присутствующие на голосовании республиканцы проголосовали против принятия резолюции.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний. Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, «продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа».

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Напомним, что осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

После этого демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Дональд Трамп, импичмент
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Четверг, 31 октября 2019
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