Лагард официально возглавила ЕЦБ

Кристин Лагард приступила к исполнению обязанностей президента Европейского центрального банка.

Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте ЕЦБ.

«Кристин Лагард, бывший директор Международного валютного фонда, приступила сегодня к обязанностям Президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Она была назначена Европейским Советом 18 октября 2019 года на срок восемь лет», — говорится в сообщении.

Напомним, что Кристин Лагард заменила на должности Марио Драги, который был президентом ЕЦБ с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.