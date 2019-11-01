Лагард официально возглавила ЕЦБ

Кристин Лагард приступила к исполнению обязанностей президента Европейского центрального банка.
Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте ЕЦБ.
«Кристин Лагард, бывший директор Международного валютного фонда, приступила сегодня к обязанностям Президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Она была назначена Европейским Советом 18 октября 2019 года на срок восемь лет», — говорится в сообщении.
Напомним, что Кристин Лагард заменила на должности Марио Драги, который был президентом ЕЦБ с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.
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