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Глава ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 4% в 2021 году

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Глава ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 4% в 2021 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует рост ВВП стран еврозоны на 4% в 2021 году. Тем не менее возвращение к доковидному уровню экономической активности не следует ожидать раньше середины 2022 года, считает глава организации Кристин Лагард.

«Мы по-прежнему убеждены в том, что 2021 год станет годом восстановления экономики: оно было отложено, но не подорвано, — заявила она в интервью газете Le Journal du Dimanche. — Мы ожидаем роста примерно к середине года, хотя неопределенность сохраняется, поскольку мы не застрахованы от еще неизвестных рисков. Давайте проясним: мы не вернемся к докоронавирусному уровню экономической активности раньше середины 2022 года».

По ее словам, в этом году следует ожидать роста ВВП на уровне «4% или ниже», что станет «значительным увеличением показателей после спада ВВП на 6,8% в 2020 году». Глава финансовой организации подчеркнула, что все будет зависеть от успеха кампаний вакцинации в разных странах, а также от экономических мер, которые примут правительства для борьбы с последствиями кризиса.

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«Мы стремимся оставаться активными на рынках как минимум до марта 2022 года, чтобы поддерживать и сохранять финансовые условия в Европе», — добавила Лагард. Она отметила, что ЕЦБ готов продолжить программу выкупа бондов в связи с пандемией и после марта 2022 года, если совет управляющих посчитает, что экономике еврозоны по-прежнему будет необходима такая поддержка. Глава финансовой организации полагает, что отмена помощи должна происходить плавно, поскольку «все страны зоны евро выйдут из кризиса с большими долгами» и экономике потребуется время на восстановление. В то же время она категорически отвергла предложения о списании долгов перед ЕЦБ.

ЕЦБ, еврозона, Кристин Лагард
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