Глава Минздрава уволила всех своих советников

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ об увольнении советников.

Как сообщается на сайте Минздрава, министерство продолжит работать с экспертной средой, но специалисты больше не будут иметь статус «советника».

«С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет „советников“- подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо. В моей системе ценностей советник — это человек, который должен советовать и помогать, эффективно коммуницировать с командой, доказывать и согласовывать свою позицию в конструктивной дискуссии, и усиливать способность министерства», — процитировала пресс-служба Минздрава Скалецкую.