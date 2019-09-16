Новая глава Минздрава будет приезжать в больницы с ревизией без предупреждения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с инспекциями украинские учреждения здравоохранения.

Об этом она сказала во время онлайн встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает Укринформ.

«Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и будем наносить визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине », - отметила Скалецкая.

На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила, что именно это собирается делать.

«Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции », - сказала Скалецкая.