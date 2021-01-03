Джонсон не даст провести Шотландии новый референдум о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что референдумы о независимости должны проводиться раз за поколение.
Об этом он сказал в интервью BBC, комментируя вероятность нового голосования по независимости Шотландии.
«Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что референдумы, по моему опыту работы в этой стране, не слишком веселые события. У них нет, в частности, объединяющей силы в национальном духе, они должны проводиться только раз за поколение», — сказал Джонсон.
Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.
Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.
В недавнем интервью немецкой газете «Вельт» Стерджен заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Великобритании. По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.
Великобритания за час до наступления 2021 года вышла из единого рынка, окончательно перестав быть членом Европейского Союза.
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