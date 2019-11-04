Разрубанный триколор - от «Арт-завода «Платформа» требуют прекратить сотрудничество с российским бизнесом

Призыв бойкотировать российский бизнес в Украине и разрубание символических тыкв с флагом РФ — активисты партии «Братство» пикетировали «Арт-завод «Платформа», требуя от его руководства прекратить сотрудничество с приспешниками Кремля.

«Мы против российского бизнеса в Украине. Здесь, на территории «Арт-завода „Платформа“ будет открыт ресторан-пивоварня Володарского, которому принадлежит семья ресторанов „Тарантино“, и его партнера Созановского. Эти люди ведут бизнес в России и оккупированном ею Крыму. Они платят деньги в бюджет РФ. Это — недопустимо. Володарский должен сидеть в тюрьме», — говорится в заявлении активистов.

При этом они обратились к собственнику «Арт-завода» Оферу Керзнеру, побуждая его прекратить сотрудничество с Володарским и Созановским.

«Офер Керзнер! Не позволь на „Платформе“ открыться пивоварни, которая будет финансировать оккупационные войска на территории Украины!», — призвало «Братство».

В то же время, активисты сакцентировали внимание на том, что охранники «Платформы» неоднократно пытались прервать их мирную акцию — в т.ч. угрожая физической расправой.

«Охранники неоднократно нападали на нас, пытались прогнать, вели себя „быдловато“, подсылали к нам псевдожурналистов, пытаясь сорвать наш пикет. Но им это не удалось», — подчеркнули протестующие против российского бизнеса в Украине.