Госбюджет в октябре недобрал почти 10% доходов

Доходы Государственного бюджета Украины за октябрь 2019 года составили 70,99 млрд грн, что на 9,9%, или на 7,84 млрд грн меньше планового показателя на этот месяц.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
Доходы госбюджета (сальдо) в октябре 2019 года составили 70,991 млрд грн при запланированных 78,827 млрд грн. Доходы общего фонда составили 61,17 млрд грн при запланированных 68,621 млрд грн, доходы спецфонда — 9,82 млрд грн при плане — 10,206 млрд грн.
В январе-октябре 2019 года Госбюджет по доходам выполнен на 94,5%, доходы составили 810,74 млрд грн против запланированных 857,92 млрд грн. При этом отмечается, что за десять месяцев прошлого года в Госбюджет поступило 747,4 млрд грн доходов.
Напомним, что доходы Государственного бюджета Украины за сентябрь 2019 года составляли 67,884 млрд грн, что на 7,27% меньше от планового показателя.
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