Разведение сил в Петровском сорвалось

Запланированное на 13:00 разведение сил и средств в Петровском на Донбассе сорвалось. Об этом заявил руководитель представительства так называемой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, передает агентство сепаратистов ДАН.
Якубов сообщил, что в условленное время «народная милиция» непризнанной республики произвела запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить разведение войск. Ответа с украинской стороны не последовало.
Отказ от начала разведения войск Якубов назвал «откровенным саботажем минских договоренностей», который при этом якобы «демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего».
Штаб операции объединенных сил Украины в ответ на сообщения из ДНР на своей официальной странице в Facebook написал, что попытка властей «республики» начать разведение сил является провокацией.
Свою позицию в штабе объяснили тем, что разведение войск 4 ноября не может состоятся из-за нарушения режима тишины. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала процесса в Петровском будет пересмотрена. По его словам, последние обстрелы в районе были зафиксированы 30 октября. Поскольку с того момента до 4 ноября не прошел семидневный срок, то и разведения быть не может.
Ранее президент Зеленский анонсировал начало разведения сил и средств в Петровском с 4 ноября, но только при условии если в течение недели до этого в районе будет соблюдаться «режим тишины».
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