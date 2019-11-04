Через несколько недель Украина получит из Канады снайперские винтовки

Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину.
Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду.
«Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине», — сказал Боднар.
По его убеждению, «это откроет двери к расширению спектра сотрудничества».
«Мы также обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что — нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября », - отметил дипломат.
Как сообщалось, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украины. Впервые информация о подготовке к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом 2018-го, однако, этого до сих пор не произошло.
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