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Что такое перепланировка в квартире

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Что такое перепланировка в квартире

Перепланировку часто путают с реконструкцией, но эти два термина имеют принципиально разное значение. К перепланировке относятся работы, при которых не затрагиваются несущие стены, но при этом изменяющие характеристики помещения. Такие работы не требуют получения разрешительной документации на строительство, но все же изменения в правоустанавливающие документы нужно внести и оформить соответствующим образом. 

Реконструкция в отличие от перепланировки, это строительные работы, которые предусматривают вмешательство в несущие или конструкции, а также инженерные сети. Для проведения реконструкции объекта необходимо получить соответствующее разрешение.

Перед тем, как начать выполнение работ, нужно определить к какому виду они относятся, чтобы правильно узаконить изменения в квартире. Если Вы не знаете, как это сделать самостоятельно, просто обратитесь в юридическую компанию DOZVIL, - высококвалифицированные специалисты помогут в решении этого вопроса.

Как узаконить перепланировку квартиры?

К перепланировке относят работы по объединению санузла с ванной, увеличению или уменьшению внутренней площади квартиры, без вмешательства в несущие и оградительные конструкции, а также инженерные сети, за счет установки или изменения внутренних перегородок и проёмов.

Так как разрешение на строительные работы во время перепланировки не требуется, то сначала проводятся все изменения, а затем должным образом оформляется документация, которая должна соответствовать всем проведенным изменениям.

что такое перепланировка

Процедура перепланировки квартиры относится к упрощенной, так как для узаконивания проведенных работ, нужно разработать новый техпаспорт и справку-характеристику, с указанием всех изменений в квартире, а затем провести регистрацию права собственности с изменениями в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество с получением выписки из реестра.

Юридическая компания DOZVIL поможет узаконить перепланировку квартиры в Киеве, цена за услуги указана на сайте.

Необходимые документы для перепланировки квартиры

Чтобы узаконить перепланировку квартиры, собственнику следует подготовить следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код всех совладельцев квартиры;
  • документы о праве собственности;
  • техпаспорт на квартиру до изменений (при наличии).

Зачем узаконивать перепланировку квартиры?

Если Вы до сих пор не решили, нужно ли узаконивать перепланировку квартиры, помните, что в будущем есть риск столкнуться с трудностями при проведении каких-либо операций со своей недвижимостью. Если документы на квартиру правильно не оформлены, собственник не может:

  • заключать нотариальные договора продажи, дарения или мены;
  • официально сдавать в аренду;
  • использовать квартиру в качестве залога;
  • передавать в наследство (наследников будет ждать судебный процесс).

Если возникнет срочная ситуация для проведения действий с квартирой, Вы не сможете быстро оформить всю документацию, так как это занимает время, за которое выгодная сделка может быть упущена. 

Есть ли штрафы за неоформленную перепланировку квартиры?

Строительные работы без вмешательства в несущие стены и инженерные сети не требуют разрешительных документов. В этом случае штраф за перепланировку квартиры не предусмотрен. Однако неоформленные должным образом документы – ограничивают возможность распоряжаться собственным имуществом по своему усмотрению. При любых сделках (покупки, продажи, передачи в залог и т.д.) все документы очень тщательно проверяются, если обнаруживается несоответствие, тогда сделка отменяется.

Перепланировка в квартире 

Почему стоит обратиться в компанию DOZVIL?

Если Вас интересует вопрос, как узаконить перепланировку квартиры и Вы уже выполнили или только планируете проводить работы по изменению в квартире и не знаете допустимы ли эти роботы согласно действующих строительных норм? С помощью юридической компании DOZVIL оформить документы на перепланировку квартиры не составит труда. Специалисты проведут бесплатный экспертный аудит Вашей документации и помогут в решении данного вопроса. 

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