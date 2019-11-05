В МАУ исключают возможность банкротства

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» заявляет, что осуществляет ряд мероприятий во избежание убытков и никакой речи о банкротстве авиакомпании не может быть.
Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила пресс-секретар МАУ Евгения Сацкая, комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно возможного банкротства авиакомпании, если не будут погашены долги перед государством.
«Украинские перевозчики несут ряд дополнительных расходов по сравнению с иностранными конкурентами: акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей, необходимость облетать воздушное пространство Востока Украины, АРК и РФ. Для минимизации негативного влияния этих факторов на деятельность и финансовое состояние, авиакомпании МАУ приходится действовать в рамках собственных возможностей: пересматривать финансовую политику и уменьшать расходы, оптимизировать в сторону сужения маршрутную сеть, закрывать некоторые направления полетов. Цель этих действий — оздоровить авиакомпанию. Поэтому о банкротстве авиакомпании здесь речь не идет и идти не может», — отметила она.
Сацкая добавила, что цитирование министра инфраструктуры в СМИ о возможном банкротстве авиакомпании «выглядит как слова, вырванные из контекста».
«Вопрос задолженности является предметом переговоров между двумя субъектами хозяйствования, это нормальный бизнес-процесс, каждый из участников которого заинтересован в том, чтобы найти решение и работать далее, предоставляя услуги по перевозке нашим, подчеркну, общим клиентам-пассажирам», — отметила она.
Сацкая также отметила, что авиакомпания находится на этапе изменений, главной целью которых является возвращение МАУ в зону безубыточности, дальнейшее сбалансированное развитие и прибыльность бизнеса.
«Для реализации этой задачи авиакомпания вынуждена сократить частотность выполнения части своих рейсов, а некоторые из них — с отрицательной рентабельностью — полностью отменить. Это экономически взвешенный шаг для стабилизации бизнеса, который позволит МАУ пересмотреть и оптимизировать сеть маршрутов и расписание рейсов с учетом экономических факторов: размера флота, расходов на обслуживание полетов и т.п.», — добавила она.
Напоминим, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью заявил, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала выплату долгов перед государством по собственному графику погашения.
Руководитель МИУ подчеркнул, что если вопрос с долгами компании перед государством не решится, она обанкротится.
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