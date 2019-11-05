США строят новые военные базы у месторождений нефти в Сирии

США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.

По данным турецкого информагентства, одну из баз строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, другую — в районе деревни ас-Сур. Anadolu отмечает, что туда направили большое количество строительной техники. Кроме того, по данным агентства, туда же США перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Вашингтон отправил военных в Сирию, чтобы защитить, по словам Трампа, нефтяные месторождения от боевиков «Исламского государства». В ноябре президент отмечал, что американских военных, находящихся в Сирии, необходимо вернуть домой, но пока они остаются там для контроля за нефтью, что является главной целью США.