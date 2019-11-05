В «Слуге народа» анонсировали шесть реформ в социальной политике Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») анонсировала шесть приоритетных реформ в социальной политике государства.
«Я хочу анонсировать шесть реформ или проблем, которые мы должны решить за ближайшие полтора-два года. Первая — это проблема АТО/ООС — тех, кто принимал участие в войне, и создание пакета социальной защиты для таких людей по стандартам НАТО. Еще одна тема — наша занятость. Вы знаете, что готовится Трудовой кодекс, это тема для другого разговора, но его принятие — это только составляющая часть, регулирующая трудовые взаимоотношения. Вопрос занятости гораздо шире и включает в себя также проблематику трудовой миграции», — заявила Третьякова на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, уже готовятся законопроекты, создающие второй уровень пенсионного обеспечения, и в ближайшее время будет проведена дискуссия, какая именно пенсионная система должна заработать в Украине.
«Четвертая тема — это честная компенсация за нанесения вреда жизни и здоровью. Должна констатировать, что за предыдущее годы мы не выработали механизм предоставления честной компенсации. Более того, мы уже вошли в систему „Зеленой карты“ и, согласно ее положениям, если украинец за границей в результате ДТП нанесет вред жизни или здоровью, к примеру, итальянца или англичанина, то сумма компенсации будет измеряться сотнями тысяч и миллионами евро. В случае, если такой же итальянец или австриец нанесет вред украинскому гражданину, его ответственность будет ограничена нашим законом и сумой в 250 тыс. грн. Таким образом, перед нами возникла проблема дискриминации украинцев по отношению к европейцам. Кстати, уравнивание ответственности предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС», — утверждает глава комитета.
Пятой реформой она называет субъективизацию домохозяйств. Третьякова ссылается на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, который подразумевает под этим термином переход от персонального к семейному налогообложению.
«Шестой реформой мы должны навести порядок в Фонде социального страхования, посмотреть, как он должен быть модернизован. Первый законопроект в этой реформе — № 2275 („О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования“ — Ред.) был подан группой депутатов», — сказалаТретьякова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016