Войти
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
госфинансы
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
Зеленский сменил главу Черкасской области
кадры
Зеленский сменил главу Черкасской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

В «Слуге народа» анонсировали шесть реформ в социальной политике Украины

3976
В «Слуге народа» анонсировали шесть реформ в социальной политике Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») анонсировала шесть приоритетных реформ в социальной политике государства.

«Я хочу анонсировать шесть реформ или проблем, которые мы должны решить за ближайшие полтора-два года. Первая — это проблема АТО/ООС — тех, кто принимал участие в войне, и создание пакета социальной защиты для таких людей по стандартам НАТО. Еще одна тема — наша занятость. Вы знаете, что готовится Трудовой кодекс, это тема для другого разговора, но его принятие — это только составляющая часть, регулирующая трудовые взаимоотношения. Вопрос занятости гораздо шире и включает в себя также проблематику трудовой миграции», — заявила Третьякова на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, уже готовятся законопроекты, создающие второй уровень пенсионного обеспечения, и в ближайшее время будет проведена дискуссия, какая именно пенсионная система должна заработать в Украине.

«Четвертая тема — это честная компенсация за нанесения вреда жизни и здоровью. Должна констатировать, что за предыдущее годы мы не выработали механизм предоставления честной компенсации. Более того, мы уже вошли в систему „Зеленой карты“ и, согласно ее положениям, если украинец за границей в результате ДТП нанесет вред жизни или здоровью, к примеру, итальянца или англичанина, то сумма компенсации будет измеряться сотнями тысяч и миллионами евро. В случае, если такой же итальянец или австриец нанесет вред украинскому гражданину, его ответственность будет ограничена нашим законом и сумой в 250 тыс. грн. Таким образом, перед нами возникла проблема дискриминации украинцев по отношению к европейцам. Кстати, уравнивание ответственности предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС», — утверждает глава комитета.

Читайте также: Российские эксперты признали невозможность отказа от транзита газа через Украину

Пятой реформой она называет субъективизацию домохозяйств. Третьякова ссылается на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, который подразумевает под этим термином переход от персонального к семейному налогообложению.

«Шестой реформой мы должны навести порядок в Фонде социального страхования, посмотреть, как он должен быть модернизован. Первый законопроект в этой реформе — № 2275 („О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования“ — Ред.) был подан группой депутатов», — сказалаТретьякова.

реформы, Слуга народа, Галина Третьякова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016