В «Слуге народа» анонсировали шесть реформ в социальной политике Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») анонсировала шесть приоритетных реформ в социальной политике государства.

«Я хочу анонсировать шесть реформ или проблем, которые мы должны решить за ближайшие полтора-два года. Первая — это проблема АТО/ООС — тех, кто принимал участие в войне, и создание пакета социальной защиты для таких людей по стандартам НАТО. Еще одна тема — наша занятость. Вы знаете, что готовится Трудовой кодекс, это тема для другого разговора, но его принятие — это только составляющая часть, регулирующая трудовые взаимоотношения. Вопрос занятости гораздо шире и включает в себя также проблематику трудовой миграции», — заявила Третьякова на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, уже готовятся законопроекты, создающие второй уровень пенсионного обеспечения, и в ближайшее время будет проведена дискуссия, какая именно пенсионная система должна заработать в Украине.

«Четвертая тема — это честная компенсация за нанесения вреда жизни и здоровью. Должна констатировать, что за предыдущее годы мы не выработали механизм предоставления честной компенсации. Более того, мы уже вошли в систему „Зеленой карты“ и, согласно ее положениям, если украинец за границей в результате ДТП нанесет вред жизни или здоровью, к примеру, итальянца или англичанина, то сумма компенсации будет измеряться сотнями тысяч и миллионами евро. В случае, если такой же итальянец или австриец нанесет вред украинскому гражданину, его ответственность будет ограничена нашим законом и сумой в 250 тыс. грн. Таким образом, перед нами возникла проблема дискриминации украинцев по отношению к европейцам. Кстати, уравнивание ответственности предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС», — утверждает глава комитета.

Пятой реформой она называет субъективизацию домохозяйств. Третьякова ссылается на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, который подразумевает под этим термином переход от персонального к семейному налогообложению.

«Шестой реформой мы должны навести порядок в Фонде социального страхования, посмотреть, как он должен быть модернизован. Первый законопроект в этой реформе — № 2275 („О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования“ — Ред.) был подан группой депутатов», — сказалаТретьякова.