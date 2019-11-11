Суд арестовали генерала по делу о закупке бракованных бронежилетов для армии

Печерский районный суд Киева арестовал начальника главного управления Минобороны с правом внесения залога в размере 76 млн гривен. Об этом в понедельник сообщил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба.

«Содержание под стражей или залог в 76 млн гривен — такую меру пресечения избрали генерал-майору, начальнику главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных сил», — сообщил Труба в своем Telegram-канале.

По словам директора ГБР, необходимо избрать меру пресечения еще четырем лицам, которые, по версии следствия, вступили в сговор для закупки бракованных бронежилетов для армии. «Напомню, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что жилеты простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора — 176 млн гривен», — сообщает Труба.

В июне следователи в рамках досудебного расследования провели серию обысков по этому делу. По данным ГБР, 20 тыс. закупленных бронежилетов оказались ненадлежащего качества. Кроме того, было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам.