В Украину с начала года перечислили более 1,7 миллиарда долларов

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более 1,7 миллиарда долларов в эквиваленте, больше всего средств перечислено из США и Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что эта сумма на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание Нацбанк связывает с сезонными факторами.
Трансграничные переводы в Украину фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 — созданы резидентами и 7 — созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств — резиденты США.
В пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд дол в эквиваленте. Это более чем на треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.
Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) совершили две системы перевода средств — FORPOST (ООО «ПОСТ ФИНАНС») и Почтовый перевод (АО «Укрпочта»).
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