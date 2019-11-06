Только половина населения Земли пользуется интернетом

4,1 миллиарда человек в мире подключены к интернету, среди женщин интернетом пользуются 48%, а среди мужчин — 58%.
Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций, сообщает Радио Свобода.
«По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3 % по сравнению с 2018 годом», — говорится в сообщении.
Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-ом.
Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий — в Африке (28,2%).
Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.
«Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин — 58%. Самая большая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в исследовании.
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