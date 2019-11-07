Британский словарь назвал словосочетание года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Как отмечается на сайте издания, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.

В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

Ранее словарь Коллинза называл fake news («фейковые новости») главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово single-use («одноразовый»).