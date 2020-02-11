Войти
Украина рассчитывает на новый обмен пленными в феврале-марте
мирный процесс
Украина рассчитывает на новый обмен пленными в феврале-марте
Трамп похвастался рейтингами после процедуры импичмента
позиция
Трамп похвастался рейтингами после процедуры импичмента

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

инициатива
RSS

Британская BBC снимет сериал о Грете Тунберг

131
Британская BBC снимет сериал о Грете Тунберг

BBC снимет сериал о шведской школьнице и экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщила пресс-служба британской вещательной корпорации, отметив, что производственным процессом займется компания BBC Studios.

«Ученые во всем мире согласны с тем, что глобальное повышение температуры должно быть ограничено полутора градусами, чтобы избежать необратимых цепных реакций. На протяжении всего сериала группа экспертов будет излагать научные факты, которые лежат за этим недвусмысленным утверждением. Во время своих поездок Грета встречается не только с ведущими учеными, но и с политическими лидерами и крупными бизнесменами, изучая вместе с ними научные данные и призывая их к переменам», — говорится в сообщении пресс-службы.

«В сериале будет показано ее путешествие во взрослую жизнь, поскольку она продолжает сталкиваться с последствиями бездействия в реальном мире, а также некоторые спокойные моменты ее жизни, когда она пишет впечатляющие речи, которые теперь транслируются и анализируются по всему миру», — добавили в BBC.

Читайте также: В РФ заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лидделл в свою очередь назвал изменение климата на планете «самой важной проблемой» человечества. «Поэтому мы считаем своевременным снять заслуживающий доверия сериал, в котором рассматриваются научные факты, стоящие за этой сложной темой», — сказал он.

BBC, Грета Тунберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 февраля 2020
Понедельник, 10 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016