Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира 2020 года.
Об этом сообщает AFP.
«Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями», — говорится в сообщении.
С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.
«Грета Тунберг — климатический активист, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис», — заявили шведские законодатели.
«Нерешенный климатический кризис приведет к новым конфликтам и, в конечном результате, войнам. Действия по уменьшению наших выбросов и соблюдению положений Парижского соглашения также являются актами мира», — добавили депутаты.
Как сообщалось, шведская климатическая активистка и соинициатор экологического движения Fridays for Future Грета Тунберг на мировом экономическом форуме в Давосе, обвинила мировых лидеров в недостаточных усилиях по защите климата.
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