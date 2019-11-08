Разведение войск возле Петровского начнется в полдень

В пятницу, 8 ноября, в 12.00 начнется практический этап разведения войск в районе Богдановки и Петровского.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«30 октября зафиксирован последний обстрел наших позиций. С того времени обе стороны придерживаются режима „Тишина“», — отметил командир батальона по кличке «Волк», подразделение которого расположено в районе разведения сил.

По его словам, в 12.00 по сигналу светошумовых ракет в воздух с обеих сторон линии разграничения начнется процесс отвода личного состава и боевой техники.

Вместе с тем, в случае нарушения оккупантами Минских договоренностей украинские военные будут готовы немедленно занять исходные позиции, подчеркнул комбат.

Как сообщалось, на заседании Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 продолжалось с 29 октября до 1 ноября. После этого 3 ноября на участке разведения начался процесс разминирования, который продлится до 9 ноября. Предполагается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.