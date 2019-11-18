В районе Петровского уже разминировали 12 гектаров территории

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Как отмечается, с 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

«По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС Украины обследована территория площадью 12,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра.»

Напомним, что в понедельник, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.

Там начались работы по разминированию.