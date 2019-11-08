Разведение войск в Петровском перенесли на субботу

Разведение войск в Петровском Донецкой области начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по Киеву.

Об этом заявил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик, говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в зоне разведения в Петровском. Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени», — заявил он.

Напомним, 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга заявил, что зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.

На момент этого заявления, по словам Кравченко, не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.