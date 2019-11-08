За Дубневича внесли 100 миллионов залога, но не могут найти

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн грн еще до объявления решения Апелляционной палаты ВАС об избрании ему меры пресечения, однако его защита не знает где он находится.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Алексей Шевчук.

«Залог был внесен еще вчера, до момента оглашения решения суда», — сказал он.

На вопрос, где именно находится его подзащитный Шевчук ответил: «Не знаю».

По словам адвоката, несмотря на продемонстрированные в суде платежки об уплате залога, сотрудники Национального антикоррупционного бюро после объявления решения отвезли Дубневича в СИЗО.

Сейчас защита нардепа подала заявления в Печерский, Шевченковский и Подольский райсуды столицы, в которых просит освободить Дубневича в случае, если он находится в одном из следственных изоляторов на территории подчиненных судам районов.

Также защита обратилась в НАБУ с просьбой предоставить информацию о местонахождении Дубневича.

Как сообщалось, 2 ноября ВАКС выбрал народному депутату Ярославу Дубневичу, который подозревается в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке Укрзализныцей стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога 100 млн грн.

Уже 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял Дубневича под стражу с возможностью залога в размере 90 миллионов гривен.

31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.

По версии следствия, народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составили, согласно экспертизе, свыше 93 млн грн.

Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).