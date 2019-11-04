Разведение войск в Петровском готовят на 8 ноября

Разведение войск на участке № 3 Петровское-Богдановка начнется 8 ноября, если не будет нарушен режим тишины в течение последних семи дней.
Об этом во время брифинга заявил руководитель ООС Владимир Кравченко, сообщает Укринформ.
«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 (ноября) — приступаем, 8 (ноября) — фактически разводимся (начинаем процесс разведения — ред.), если не будет нарушения режима тишины», — заявил Коваленко.
В то же время он назвал провокацией заявления окуацийних войск и сигнальные ракеты, которые были выпущены в Петровском якобы как символ начала процесса отвода войск.
В свою очередь, руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский уточнил, что разведение войск на участке Петровское-Богдановка состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела.
«Поскольку крайние обстрелы были и 29, и 30 числа, что было подтверждено в отчете СММ ОБСЕ за 31 октября, поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней — это будет 6 ноября ... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней и сообщение СММ ОБСЕ, и с 12.00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения», — заявил Борщевский.
Он напомнил, что на сегодняшний день полностью завершены мероприятия по разведению сил и средств на участке разведения № 1 в Станице Луганской, продолжается выполнение мероприятий второго этапа разведения сил и средств на участке разведения № 2 «Золотое», а также выполняется комплекс мероприятий по стабилизации режима прекращения огня на участке № 3 «Петровское-Богдановка».
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