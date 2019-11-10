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Телефоны британских политиков секретно защитили от хакеров из России

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Телефоны британских политиков секретно защитили от хакеров из России

Служба контрразведки Великобритании MI5 провела секретную операцию по защите телефонов депутатов Палаты общин от действий российских хакеров. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на собственные источники.

Предупреждения были выданы членам парламента после того, как было обнаружено, что некоторые телефонные номера подверглись кибератакам. По данным издания, на время операции депутатам запретили пользоваться своими личными телефонами и компьютерами.

Кроме того, политикам, подвергшимся хакерским атакам, было рекомендовано не поднимать на заседаниях вопросы о взломах. По словам одного из парламентариев, ему сообщили, что была предпринята «согласованная попытка взлома моих банковских счетов со стороны другого государства».

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Ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в том, что он намеренно отказался давать разрешение на публикацию доклада, в котором рассматривается вмешательство России в британскую политику, включая финансирование Консервативной партии и влияние на результаты референдума по Brexit 2016 года. Изначально комитет по разведке и безопасности парламента должен был обнародовать отчет 4 ноября, однако публикацию отложили до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

Россия, Великобритания, хакеры
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