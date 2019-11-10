Арахамия переписывается с пранкером Джокером

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия перед началом съезда партии показал журналистам свою переписку с пранкером Джокером.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я с ним общаюсь. Он ко мне обратился как к руководителю фракции и объяснил, что не намерен раскалывать фракцию и вообще вредить. Все, чего он хочет, как неравнодушный граждан Украины, это помощи очистить фракцию и партию от идиотов», — сказал Арахамия.

По его словам, из переписки с Джокером удалось узнать, что его беспокоит сложившаяся в парламенте ситуация, ведь монобольшинство — это историческое явление.

Руководитель фракции добавил, что сначала к нему обратился неизвестный, который представился Джокером и предложил за 2 биткоина предоставить «интересную информацию», на что народный депутат попросил доказать, что это действительно Джокеро. Этот неизвестный не отреагировал, а уже после этого вышел на связь тот, кто назвался Джокером, и заявил, что делает все не за деньги.

Напомним, что пранкер Джокер за последние 5 дней разыграл нескольких депутатов от «Слуги народа» от имени генерального прокурора.