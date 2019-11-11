ЕБРР готов поддержать земельную реформу в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает проведение земельной реформы в Украине и выражает готовность предоставить финансовую поддержку в рамках ее проведения.
«Мы полностью „за“ реформирование рынка земли. Это историческая возможность. Вот почему мы хотим убедиться, что она реализована правильно, и введены правильные меры предосторожности. Украинцы заслуживают прозрачного и справедливого рынка сельскохозяйственных земель и защиты от коррупции и злоупотреблений», — написал управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на своей странице в соцсети Facebook после встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым.
Он также отметил готовность поддержки реформы путем ее финансирования.
Кроме того, Маттео Патроне и министр экономики обсудили программу ЕБРР и реформу корпоративного управления госпредприятиями. «Реформа госпредприятий является одним из определяющих пунктов нашего взаимодействия с Украиной, и мы с нетерпением ожидаем скорого принятия соответствующего законодательства», — заметил управляющий директор ЕБРР.
Он также подчеркнул, что в отношении «этих двух важнейших реформ» у ЕБРР полностью совпадают взгляды с украинским правительством.
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